 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В США шестеро ранено при взрыве на автозаводе

    Работа предприятия остановлена на весь день

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере шесть работников автомобильного завода фирмы McNeilus в США получили в среду ранения при взрыве в одном из цехов.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press.

    По данным местного шерифа, взрыв прогремел утром в лакокрасочном цехе. Большего числа раненых удалось избежать, большинство работников еще не пришли на рабочее место.

    По данным агентства, в настоящее время все пострадавшие госпитализированы, работа предприятия остановлена на весь день. По факту инцидента проводится расследование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi