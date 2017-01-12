В США шестеро ранено при взрыве на автозаводе

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере шесть работников автомобильного завода фирмы McNeilus в США получили в среду ранения при взрыве в одном из цехов.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press.

По данным местного шерифа, взрыв прогремел утром в лакокрасочном цехе. Большего числа раненых удалось избежать, большинство работников еще не пришли на рабочее место.

По данным агентства, в настоящее время все пострадавшие госпитализированы, работа предприятия остановлена на весь день. По факту инцидента проводится расследование.