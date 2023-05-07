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В США сенаторы-республиканцы против повышения потолка госдолга без реформ бюджета

В США сенаторы-республиканцы против повышения потолка госдолга без реформ бюджета Группа из 43 членов Сената Конгресса от Республиканской партии отказалась согласовывать повышение потолка госдолга.
Другие страны
7 мая 2023 г. 14:05
В США сенаторы-республиканцы против повышения потолка госдолга без реформ бюджета

Группа из 43 членов Сената Конгресса от Республиканской партии отказалась согласовывать повышение потолка госдолга.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо группы демократического большинства в сенате Чаку Шумеру.

По мнению сенаторов, администрация президента должна пойти на существенное сокращение государственных расходов и провести бюджетные реформы. "Наша экономика находится в состоянии свободного падения из-за неустойчивой фискальной политики", - говорится в письме сенаторов от Республиканской партии, в числе которых лидер меньшинства Митч Макконнелл.

Байден и высшие лидеры Конгресса должны 9 мая провести переговоры с республиканцами о некоторых ограничениях бюджета. Но, по мнению демократов, привязывать сокращение расходов к увеличению лимита долга - это "захват заложников".

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