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В США сенаторы потребовали от Пентагона передать Украине истребители F-16

В США сенаторы потребовали от Пентагона передать Украине истребители F-16 Группа американских сенаторов от Демократической и Республиканской партий обратилась к главе Пентагона Ллойду Остину c просьбой изучить возможности поставке Украины истребителей F-16. Они попросили Остина дать ответ к концу текущей недели.
Другие страны
15 марта 2023 г. 10:54
В США сенаторы потребовали от Пентагона передать Украине истребители F-16

Группа американских сенаторов от Демократической и Республиканской партий обратилась к главе Пентагона Ллойду Остину c просьбой изучить возможности поставке Украины истребителей F-16. Они попросили Остина дать ответ к концу текущей недели.

Как передает Report, об этом сообщает издание Politico со ссылкой на письмо парламентариев.

По мнению авторов письма, подобная помощь Киеву дала бы преимущество Вооруженным силам Украины в зоне проведения боевых действий.

"Мы считаем, что США должны серьезно рассмотреть вопрос о предоставлении Украине самолетов F-16. Это была бы значительная возможность, которая могла бы изменить правила игры на поле боя", - следует из текста письма, направленного в оборонное ведомство США.

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Версия на английском языке US senators press Pentagon on sending F-16s to Ukraine

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