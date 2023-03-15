В США сенаторы потребовали от Пентагона передать Украине истребители F-16

Группа американских сенаторов от Демократической и Республиканской партий обратилась к главе Пентагона Ллойду Остину c просьбой изучить возможности поставке Украины истребителей F-16. Они попросили Остина дать ответ к концу текущей недели.

Группа американских сенаторов от Демократической и Республиканской партий обратилась к главе Пентагона Ллойду Остину c просьбой изучить возможности поставке Украины истребителей F-16. Они попросили Остина дать ответ к концу текущей недели.

Как передает Report, об этом сообщает издание Politico со ссылкой на письмо парламентариев.

По мнению авторов письма, подобная помощь Киеву дала бы преимущество Вооруженным силам Украины в зоне проведения боевых действий.

"Мы считаем, что США должны серьезно рассмотреть вопрос о предоставлении Украине самолетов F-16. Это была бы значительная возможность, которая могла бы изменить правила игры на поле боя", - следует из текста письма, направленного в оборонное ведомство США.