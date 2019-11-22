Еще один американский сенатор заблокировал резолюцию о признании "геноцида армян"

Сенатор Дэвид Пердью заблокировал голосование в американском Сенате по резолюции 150 о признании пресловутого "геноцида армян", сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Сам сенатор отметил, что сейчас неправильное время для принятия законов.

Отметим, что несколько дней назад сенатор Линдси Грэм после встречи президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджеп Таййипа Эрдогана наложил вето на резолюцию о признании Геноцида армян.

Напомним, что Палата представителей США 30 октября приняла резолюцию 296 о признании пресловутого "геноцида армян".