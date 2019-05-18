​В США семь человек пострадали при стрельбе на вечеринке

Неизвестный устроил стрельбу на домашней вечеринке недалеко от кампуса исследовательского университета Ball State University в городе Манси (штат Индиана) в ночь на субботу, семь человек получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал WTHR со ссылкой на полицию.

"Это была вечеринка с ди-джеем. Очевидно, в доме произошла некая стычка, которая вылилась в стрельбу, в результате которой семь человек получили огнестрельные ранения", - заявили официальный представитель полиции Джо Уинкл.

По его словам, состояние трех пострадавших оценивается как критическое. На вечеринке также присутствовали студенты университета, некоторые из них пострадали. Университет сообщил, что сейчас угрозы для безопасности на территории кампуса нет.

Проводится расследование инцидента.