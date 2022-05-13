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В США считают жизненно важным контроль над поставками Киеву вооружений

В США считают жизненно важным контроль над поставками Киеву вооружений Администрация США считает жизненно важным осуществление контроля над поставляемыми Украине вооружениями.
Другие страны
13 мая 2022 г. 08:16
В США считают жизненно важным контроль над поставками Киеву вооружений
Джен Псаки

Администрация США считает жизненно важным осуществление контроля над поставляемыми Украине вооружениями.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в четверг на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя решение сенатора-республиканца Рэнда Пола (от штата Кентукки) заблокировать голосование в ускоренном формате по выделению дополнительной помощи Украине в объеме около 40 млрд долларов США.

Он настоял на включении в законопроект поправки о создании аппарата, который будет контролировать расходование этой суммы и, в частности, тех средств, которые идут на поставку вооружений Киеву. Псаки попросили прокомментировать такой шаг. "Мы согласны, что контроль (над поставками вооружений) жизненно важен. Именно поэтому в пакет уже включены миллионы долларов на поддержку дополнительных мер по осуществлению надзора, включая дополнительное финансирование аппаратов существующих генеральных инспекторов. Мы призываем всех сенаторов незамедлительно принять законопроект в его нынешнем виде. Мы считаем достаточным то, что в нем уже есть", - ответила пресс-секретарь.

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