В США считают жизненно важным контроль над поставками Киеву вооружений

Администрация США считает жизненно важным осуществление контроля над поставляемыми Украине вооружениями.
Он настоял на включении в законопроект поправки о создании аппарата, который будет контролировать расходование этой суммы и, в частности, тех средств, которые идут на поставку вооружений Киеву. Псаки попросили прокомментировать такой шаг. "Мы согласны, что контроль (над поставками вооружений) жизненно важен. Именно поэтому в пакет уже включены миллионы долларов на поддержку дополнительных мер по осуществлению надзора, включая дополнительное финансирование аппаратов существующих генеральных инспекторов. Мы призываем всех сенаторов незамедлительно принять законопроект в его нынешнем виде. Мы считаем достаточным то, что в нем уже есть", - ответила пресс-секретарь.