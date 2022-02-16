В США считают, что ведут относительно продуктивный диалог с талибами

Администрация США и движение "Талибан" ведут на данном этапе относительно продуктивный диалог.
Как он при этом подчеркнул, Вашингтон считает, что талибы искренне настроены на борьбу с террористической группировкой "Исламское государство".
"У нас относительно честный и продуктивный диалог с (движением) "Талибан", с лидерами из всей организации", - заявил Уэст, работающий в структуре Госдепартамента США. "Я считаю, что (движение) "Талибан" искренне (действует) в своих усилиях, направленных на то, чтобы сдержать "ИГ-Хорасан" (ответвление ИГ в Афганистане – ред.)", - отметил дипломат, выступая на семинаре в Институте мира в Вашингтоне.
При этом он выразил мнение, что консультации между американским правительством и талибами относительно необходимости искоренения присутствия в Афганистане террористической группировки "Аль-Каида" "по-прежнему представляют собой вызов". Вашингтон хочет иметь "больше уверенности" в эффективности шагов движения "Талибан", направленных против сети "Аль-Каида", пояснил Уэст. Кроме того, подтвердил он, США не хотят видеть "действующей в Афганистане никакую террористическую организацию", включая "Лашкар-э-Тайба", "Техрик-и-Талибан Пакистан" и "Джаиш-е-Мухаммад".
Также сообщили в Госдепартаменте, что США будут вкладываться в формат расширенной "тройки" по Афганистану. "В целом я действительно нахожу достаточно высокую степень консенсуса (между ключевыми государствами по Афганистану). И мы считаем формат "тройки плюс" эффективным и ценным, и мы намерены продолжать вкладываться в него", - подчеркнул дипломат.
"Наша дипломатия с державами региона невероятно важна", - отметил Уэст, работающий в структуре Госдепартамента США. При этом он признал, что право "голоса относительно пути вперед", когда дело касается Афганистана, имеют не только участники расширенной "тройки", но и Иран с Индией.
Отметим, что в состав расширенной "тройки" входят Россия, Китай, США и Пакистан.