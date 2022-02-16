В США считают, что ведут относительно продуктивный диалог с талибами

Администрация США и движение "Талибан" ведут на данном этапе относительно продуктивный диалог.

Администрация США и движение "Талибан" ведут на данном этапе относительно продуктивный диалог.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник американский спецпредставитель по Афганистану Томас Уэст.

Как он при этом подчеркнул, Вашингтон считает, что талибы искренне настроены на борьбу с террористической группировкой "Исламское государство".

"У нас относительно честный и продуктивный диалог с (движением) "Талибан", с лидерами из всей организации", - заявил Уэст, работающий в структуре Госдепартамента США. "Я считаю, что (движение) "Талибан" искренне (действует) в своих усилиях, направленных на то, чтобы сдержать "ИГ-Хорасан" (ответвление ИГ в Афганистане – ред.)", - отметил дипломат, выступая на семинаре в Институте мира в Вашингтоне.

При этом он выразил мнение, что консультации между американским правительством и талибами относительно необходимости искоренения присутствия в Афганистане террористической группировки "Аль-Каида" "по-прежнему представляют собой вызов". Вашингтон хочет иметь "больше уверенности" в эффективности шагов движения "Талибан", направленных против сети "Аль-Каида", пояснил Уэст. Кроме того, подтвердил он, США не хотят видеть "действующей в Афганистане никакую террористическую организацию", включая "Лашкар-э-Тайба", "Техрик-и-Талибан Пакистан" и "Джаиш-е-Мухаммад".

Также сообщили в Госдепартаменте, что США будут вкладываться в формат расширенной "тройки" по Афганистану. "В целом я действительно нахожу достаточно высокую степень консенсуса (между ключевыми государствами по Афганистану). И мы считаем формат "тройки плюс" эффективным и ценным, и мы намерены продолжать вкладываться в него", - подчеркнул дипломат.

"Наша дипломатия с державами региона невероятно важна", - отметил Уэст, работающий в структуре Госдепартамента США. При этом он признал, что право "голоса относительно пути вперед", когда дело касается Афганистана, имеют не только участники расширенной "тройки", но и Иран с Индией.

Отметим, что в состав расширенной "тройки" входят Россия, Китай, США и Пакистан.