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В США считают, что стороны конфликта в Газе приближаются к заключению соглашения

В США считают, что стороны конфликта в Газе приближаются к заключению соглашения В США считают, что стороны конфликта в Газе приближаются к заключению соглашения
Другие страны
20 мая 2025 г. 11:23
В США считают, что стороны конфликта в Газе приближаются к заключению соглашения

Палестинское движение ХАМАС и израильская сторона, ведущие непрямые переговоры в столице Катара по урегулированию конфликта в секторе Газа, постепенно приближаются к заключению договоренностей.

Как передает Report со ссылкой на информационное агентство ТАСС, такое мнение выразил специальный посланник президента США Адам Белер.

"Как я полагаю, участники диалога в Дохе все ближе и ближе подходят к достижению соглашения [по Газе]", - отметил Белер.

Он добавил, что, "если ХАМАС захочет сделать предложение и готов освободить заложников, мы всегда открыты к этому".

По информации агентства, одновременно с высказываниями Белера египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" информировал, что "переговоры в Катаре продолжаются". В настоящее время, по его сведениям, "диалог проходит под руководством [спецпосланника президента США Стивена] Уиткоффа".

По поступившей информации, миссия израильской группы переговорщиков, находящейся в Катаре, продлена еще как минимум на один день.

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