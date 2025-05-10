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В США считают, что союз КНР и РФ негативно влияют на безопасность других стран

В США считают, что союз КНР и РФ негативно влияют на безопасность других стран Представитель американского госдепартамента заявил, что продолжение сотрудничества между Китаем и Россией сделает Соединенные Штаты и другие страны менее безопасными, менее защищенными и менее процветающими.
Другие страны
10 мая 2025 г. 09:54
В США считают, что союз КНР и РФ негативно влияют на безопасность других стран

Представитель американского госдепартамента заявил, что продолжение сотрудничества между Китаем и Россией сделает Соединенные Штаты и другие страны менее безопасными, менее защищенными и менее процветающими.

Как передает Report, об этом сообщает Yonhap.

"Как сказал президент Трамп, продолжение сотрудничества между этими двумя ядерными державами еще больше усугубит глобальную нестабильность и сделает Соединенные Штаты и другие страны менее безопасными и процветающими", - сказал не названный американский дипломат в ответ на просьбу "Ренхап" прокомментировать касающуюся Корейского полуострова часть совместного заявления России и Китая по итогам визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина.

В документе, в частности, говорится, что Россия и Китай призывают "соответствующие государства" отказаться от односторонних санкций и силового давления, а также от курса на милитаризацию Северо-Восточной Азии и провоцирование там конфронтации, предприняв шаги по разрядке напряженности на Корейском полуострове.

Американский чиновник также "отметил поддержку Китаем оборонной промышленности России" в ходе украинского конфликта.

Официальный представитель министерства иностранных дел Южной Кореи назвал часть российско-китайского заявления, в котором Москва и Пекин выступили в защиту Северной Кореи, "достойным сожаления".

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