В США считают, что операция Израиля в Ливане может повысить риск конфликта с Ираном

Проведение Израилем наступательной операции против движения "Хезболлах" в Ливане может повысить риск начала более широкого конфликта с участием Ирана и связанных с ним формирований.

Проведение Израилем наступательной операции против движения "Хезболлах" в Ливане может повысить риск начала более широкого конфликта с участием Ирана и связанных с ним формирований.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил журналистам в Кабо-Верде председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун.

По его мнению, при таких действиях со стороны еврейского государства и появлении угрозы дальнейшему существованию "Хезболлах", "может повыситься вероятность более широкого конфликта".

"Хезболлах" превосходит ХАМАС по своему общему потенциалу, по числу ракет и тому подобному. И я бы просто отметил, что Иран, по моему мнению, будет в большей степени склонен предоставить большую поддержку "Хезболлах", - добавил Браун, констатировав, что не берется прогнозировать дальнейшие шаги Израиля.

"Опять же, все это может способствовать расширению конфликта в регионе и заставить Израиль беспокоиться не только о том, что происходит в южной части страны, но теперь и о том, что происходит на севере", - подчеркнул генерал.

По его мнению, в случае массированной атаки со стороны "Хезболлах" США было бы сложнее помочь Израилю в обороне, чем в апреле, когда Иран запустил беспилотники и ракеты в сторону еврейского государства. "С нашей точки зрения, с учетом того, где находятся наши силы, небольшого расстояния между Ливаном и Израилем, нам было бы труднее поддержать их так же, как мы это сделали в апреле", - отметил Браун.