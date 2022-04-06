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В США считают, что боевые действия в Украине могут идти годами

В США считают, что боевые действия в Украине могут идти годами Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли утверждает, что боевые действия в Украине могут продолжаться еще в течение нескольких лет.
Другие страны
6 апреля 2022 г. 07:40
В США считают, что боевые действия в Украине могут идти годами

Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли утверждает, что боевые действия в Украине могут продолжаться еще в течение нескольких лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказал Марк Милли, выступая во вторник на слушаниях в комитете по делам ВС Палаты представителей Конгресса США.

"В Украине будет еще много боевых действий на суше. Считаю, что речь пойдет об очень растянутом конфликте. Считаю, что он измеряется по меньшей мере годами. Не уверен насчет десятилетия, но по меньшей мере годами точно", - заявил Милли.

"Речь идет об очень продолжительном конфликте, начатом Россией. Считаю, что НАТО, США, Украина, а также все союзники и партнеры, поддерживающие Украину, будут вовлечены в это на протяжении значительного времени", - добавил глава КНШ.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ generalı: “Ukraynadakı münaqişə uzunmüddətli olacaq”

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