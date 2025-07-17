В США самый большой метеорит с Марса продали на аукционе более чем за $5 млн

Самый большой метеорит марсианского происхождения ушел с молотка за рекордные $5,3 млн на аукционе в Нью-Йорке.
Как передает Report, об этом говорится на
"NWA 16788 (Название метеорита - ред.) покрыт красновато-коричневой корой плавления, придающей ему безошибочно узнаваемый марсианский оттенок. На поверхности метеорита также видны углубления, образовавшиеся в результате нагрева во время быстрого снижения в атмосфере Земли",- отмечается в материале.
По его информации, 24-киллограмовый камень примерно на 70% больше следующего по величине метеорита марсианского происхождения. Предполагается, что он откололся от поверхности красной планеты после удара астероида, в результате чего часть метеорита превратилась в стекло.
Как отмечает газета