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В США самолет врезался в жилой дом, погибли два человека

В США самолет врезался в жилой дом, погибли два человека Два человека погибли, один получил травмы после того, как небольшой самолет врезался в крышу жилого дома в американском штате Орегон во вторник ночью.
Другие страны
4 октября 2023 г. 16:14
В США самолет врезался в жилой дом, погибли два человека

Два человека погибли, один получил травмы после того, как небольшой самолет врезался в крышу жилого дома в американском штате Орегон во вторник ночью.

Как передает Report, об этом местная служба спасения сообщила на своей странице в соцсетях.

"Смерть одного из находившихся в самолете была констатирована на месте. Пожарные извлекли другого пациента из самолета, и он был доставлен… в… больницу с серьезными травмами… Они (спасатели) обнаружили третьего пассажира самолета, который тоже скончался", - сказано в сообщении.

По ее данным, во время крушения в доме находились несколько человек, но им удалось покинуть помещение, никто из находившихся на земле не пострадал.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-də təyyarə yaşayış binasına çırpılıb, iki nəfər ölüb
Версия на английском языке Plane crashes into residential building in US, killing 2

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