В США самолет врезался в жилой дом, погибли два человека

Два человека погибли, один получил травмы после того, как небольшой самолет врезался в крышу жилого дома в американском штате Орегон во вторник ночью.

Два человека погибли, один получил травмы после того, как небольшой самолет врезался в крышу жилого дома в американском штате Орегон во вторник ночью.

Как передает Report, об этом местная служба спасения сообщила на своей странице в соцсетях.

"Смерть одного из находившихся в самолете была констатирована на месте. Пожарные извлекли другого пациента из самолета, и он был доставлен… в… больницу с серьезными травмами… Они (спасатели) обнаружили третьего пассажира самолета, который тоже скончался", - сказано в сообщении.

По ее данным, во время крушения в доме находились несколько человек, но им удалось покинуть помещение, никто из находившихся на земле не пострадал.