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В США самолет врезался в многоквартирный дом, есть погибшие

В США самолет врезался в многоквартирный дом, есть погибшие В Кине (штат Нью-Гэмпшир) самолет врезался в многоквартирный дом. Все находившиеся на его борту погибли, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.
Другие страны
22 октября 2022 г. 09:10
В США самолет врезался в многоквартирный дом, есть погибшие

В Кине (штат Нью-Гэмпшир) самолет врезался в многоквартирный дом. Все находившиеся на его борту погибли, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Самолет врезался в многоквартирный дом вблизи аэропорта Кин. Пострадавших среди жителей многоквартирного дома нет. К сожалению, те, кто был в самолете, погибли", - говорится в заявлении властей города Кин.

Телекомпания CBS со ссылкой на Федеральное авиационное управление США (FAA) уточняет, что самолет был одномоторным.

Пока неизвестно, сколько человек находились на борту самолета.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-da təyyarə yaşayış binasına çırpılıb, ölənlər var
Версия на английском языке Plane crashes into apartment building in US, killing everyone on board

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