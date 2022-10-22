В США самолет врезался в многоквартирный дом, есть погибшие

В Кине (штат Нью-Гэмпшир) самолет врезался в многоквартирный дом. Все находившиеся на его борту погибли, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

В Кине (штат Нью-Гэмпшир) самолет врезался в многоквартирный дом. Все находившиеся на его борту погибли, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Самолет врезался в многоквартирный дом вблизи аэропорта Кин. Пострадавших среди жителей многоквартирного дома нет. К сожалению, те, кто был в самолете, погибли", - говорится в заявлении властей города Кин.

Телекомпания CBS со ссылкой на Федеральное авиационное управление США (FAA) уточняет, что самолет был одномоторным.

Пока неизвестно, сколько человек находились на борту самолета.