В США самолет врезался в дом

Одномоторный самолет Mooney M20 врезался в пустующий дом в американском городе Виктория (штат Миннесота), погибли несколько человек, сообщил местный телеканал CBS Minnesota.

Одномоторный самолет Mooney M20 врезался в пустующий дом в американском городе Виктория (штат Миннесота), погибли несколько человек.

Как сообщает Report со ссылкой на местный телеканал CBS Minnesota, инцидент произошел примерно в 17.40 по местному времени (01.40 воскресенья мск). По данным федерального управления гражданской авиации (FAA), самолет вылетел из аэропорта в Алегзандрии и направлялся в аэропорт в городе Иден-Прери.

В офисе шерифа округа Карвер подтвердили информацию о нескольких погибших на месте происшествия, однако не уточнили число жертв. Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) начал расследование, ему оказывает поддержку федеральное управление гражданской авиации.