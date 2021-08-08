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В США самолет врезался в дом

В США самолет врезался в дом Одномоторный самолет Mooney M20 врезался в пустующий дом в американском городе Виктория (штат Миннесота), погибли несколько человек, сообщил местный телеканал CBS Minnesota.
Другие страны
8 августа 2021 г. 07:28
В США самолет врезался в дом

Одномоторный самолет Mooney M20 врезался в пустующий дом в американском городе Виктория (штат Миннесота), погибли несколько человек.

Как сообщает Report со ссылкой на местный телеканал CBS Minnesota, инцидент произошел примерно в 17.40 по местному времени (01.40 воскресенья мск). По данным федерального управления гражданской авиации (FAA), самолет вылетел из аэропорта в Алегзандрии и направлялся в аэропорт в городе Иден-Прери.
В офисе шерифа округа Карвер подтвердили информацию о нескольких погибших на месте происшествия, однако не уточнили число жертв. Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) начал расследование, ему оказывает поддержку федеральное управление гражданской авиации.

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