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В США самолет упал на жилые дома, есть погибшие

В США самолет упал на жилые дома, есть погибшие В американском городе Санти, штат Калифорния, легкомоторный самолет упал на жилые дома и загорелся.
Другие страны
12 октября 2021 г. 02:55
В США самолет упал на жилые дома, есть погибшие

В американском городе Санти, штат Калифорния, легкомоторный самолет упал на жилые дома и загорелся.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал ABC News.

В результате крушения пострадали как минимум два здания, автофургон и пожарный гидрант. Несколько строений и несколько автомобилей были охвачены огнем. К настоящему моменту пожар потушен. На месте работают спасатели, жителям района рекомендовано избегать данного района.

По данным телеканала, в результате инцидента погибли два человека, еще двое были госпитализированы. Количество находившихся на борту воздушного судна людей не уточняется.

Ранее учебно-тренировочный самолет упал на жилые дома в Лейк-Уэрте в американском штате Техас. В результате крушения военного самолета два дома получили сильные повреждения.

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