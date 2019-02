В США самолет упал на жилой район - ВИДЕО

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ В городе Йорба-Линда (штат Калифорния, США) самолет потерпел крушение в жилом районе.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Sun.

Самолет врезался в два дома и взорвался, после чего начался пожар. На место происшествия прибыли пожарные, о количестве пострадавших данных нет.

Также отмечается, что крушение самолета произошло недалеко от начальной школы.

A plane crashed in my neighborhood MInutes who #yorbalinda #planecrash #abcnews #cnnnews #news pic.twitter.com/ApabRhrWfB