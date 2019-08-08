В США самолет упал на жилые дома, погибли три человека

Частный одномоторный самолет Beechcraft Bonanza потерпел крушение на заднем дворе одного из жилых домов в округе Монтгомери, штат Пенсильвания, три человека, находившиеся на борту, погибли, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Инцидент произошел сегодня утром по местному времени. Самолет вылетел из аэропорта в северо-восточной части Филадельфии и направлялся в университет штата Огайо, который находится в городе Колумбус.

По словам представителя полиции Майка Мерфи, самолет "задел несколько деревьев и остановился в лесонасаждениях". Он указал, что никто из тех, кто находился "на земле" в момент происшествия, не пострадал, жилые дома не получили повреждений.

По данным властей, пилот сообщил о проблеме с самолетом вскоре после взлета. Точная причина аварии пока неизвестна. Расследованием занимаются представители управления гражданской авиации и Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB).