В США самолёт рухнул на жилой квартал - ВИДЕО

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Небольшой самолёт упал на жилой квартал в городе Су-Фолс в штате Южная Дакота, в результате загорелось несколько домов. По меньшей мере один человек погиб.

Как передает Report, об этом сообщает Argus Leader.

По предварительной информации, погибший был пилотом самолёта. Отмечается, что число жертв может увеличиться. В результате произошедшего два дома были повреждены, жители четырёх домов были эвакуированы.

На месте работают сотрудники экстренных служб. По факту случившегося Национальный совет по безопасности на транспорте проведёт расследование.

Ранее в США разбился легкомоторный самолет.

Moments after a plane went down in #SiouxFalls @Argus911 @cnnbrk pic.twitter.com/DICMw5RPwx