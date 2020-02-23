В США с 24 февраля начнут действовать ужесточенные правила выдачи грин-карт

Американская администрация сможет с 24 февраля ввести в действие новые правила выдачи разрешений на постоянное жительство в США (так называемых грин-карт), ужесточающие процедуру для тех иностранцев, которые будут полагаться на государственные пособия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом говорится в распространенном в субботу заявлении пресс-службы Белого дома.

Верховный суд США в пятницу отверг последний иск, требовавший блокировки действия этих правил на территории штата Иллинойс. "Мы довольны решением Верховного суда, который в пятницу вечером снял последние судебные запреты на претворение в жизнь правила "обузы для общества". В результате этого министерство внутренней безопасности сможет начать выполнение этих правил с понедельника", - отмечается в заявлении.

Напомним, что Белый дом ужесточил правила выдачи грин-карт еще в августе 2019 года. Распоряжение должно было вступить в силу в середине октябре, однако Второй окружной апелляционный суд в Нью-Йорке заблокировал распоряжение.

Новые правила значительно расширяют список факторов, которые влияют на решение в отказе выдачи грин-карты. Например, будет учитываться пользование льготным медстрахованием Medicaid и участие в программе на получение талонов на еду.

Отмечается также, что за грин-картами ежегодно обращаются около 544 тысяч мигрантов, изменения же могут затронуть 382 тысяч человек.

То же самое будет и в случае, если у такого человека нет достаточных средств для оплаты лечения подобного заболевания. Отрицательными характеристиками станут также отсутствие частной медицинской страховки и недостаточный уровень владения английским языком, не позволяющий "выйти на рынок труда".