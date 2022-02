В США рядом с пляжем упал вертолет, есть пострадавшие

Вертолет упал в воду рядом с пляжем в Майами-Бич, штат Флорида, два человека госпитализированы.

Как передает Report, об этом сообщает местная полиция в Twitter .

По ее данным, два человека, находившиеся в вертолете, были доставлены в больницу. На видео крушения, которое опубликовала полиция, видно, что в этот момент на пляже и в воде находилось множество людей.

Отмечается, что место происшествия перекрыто на время работы экстренных служб.