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    В США рухнул военный вертолет

    В результате происшествия погиб один человек

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Один из членов экипажа погиб, двое серьезно пострадали в результате крушения военного вертолета UH-60 Black Hawk в понедельник в американском штате Мэриленд.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии (сухопутных сил) США.

    "В понедельник один член экипажа погиб и двое других пострадали в результате крушения летательного аппарата во время учебного полета", - отмечается в заявлении.

    В пресс-службе подчеркнули, что вертолет упал на поле для гольфа в городе Леонардтаун в 13:37 по местному времени. UH-60 Black Hawk вылетел на "рутинный учебный полет" с аэродрома Дэйвисон, расположенного на территории Форта-Белвуа (штат Вирджиния).

    На борту было всего три члена экипажа.

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