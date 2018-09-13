В США россиянин признал себя виновным в хакерстве

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Гражданин России Петр Левашов признал себя виновным по обвинению в хакерстве в суде США.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило американское министерство юстиции.

"Левашов предстал перед окружным судьей Робертом Чатигни и признал себя виновным в одном преступном эпизоде по статье "нанесение ущерба защищенному персональному компьютеру", одном эпизоде по статье о преступном сговоре, по одному пункту мошенничества и одному пункту кражи персональных данных с отягчающими обстоятельствами", — говорится в пресс-релизе.

Слушания состоялись в Хартфорде, штат Коннектикут.

Помощник генпрокурора США Брайан Бенчковски заявил, что Левашов в течение 20 лет управлял сетями ботов, которые позволяли ему собирать персональную информацию с зараженных компьютеров, рассылать спам и распространять вирусы, используемые для мошенничества.

При этом прокурор Джон Дарэм отметил, что россиянин "жил вполне комфортабельно, в то время как его преступное поведение портило жизнь тысячам пользователей компьютеров".

Приговор Левашову вынесут 6 сентября 2019 года, до этого времени россиянин будет по-прежнему находиться под стражей.