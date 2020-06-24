​В США решили убрать памятник вице-президента

Городской совет города Чарлстон, штат Южная Каролина, единогласно проголосовал за то, чтобы убрать с центральной площади статую бывшего вице-президента США и идеолога рабовладельческой политики Джона Кэлхуна.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал ABC News 4.

Заседание совета прошло удаленно и длилось 105 минут.

Отмечается, что рядом со статуей проходили протесты, как сторонников сноса монумента, так и тех, кто защищал памятник.

Статуя будет перенесена в музей или научное учреждение, дата переноса пока не называется.

Отметим, что в США на фоне протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции начался стихийный снос памятников южанам времен Гражданской войны. Это коснулось также статуй первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.