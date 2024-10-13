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В США разрешили запуск космического корабля Starship 5

В США разрешили запуск космического корабля Starship 5 Федеральное авиационное управление США одобрило выдачу лицензии на запуск космического корабля компании SpaceX Starship 5, запланированный на воскресенье, после того, как ранее заявило, что не ожидает принятия решения до конца ноября.
Другие страны
13 октября 2024 г. 00:48
В США разрешили запуск космического корабля Starship 5

Федеральное авиационное управление США одобрило выдачу лицензии на запуск космического корабля компании SpaceX Starship 5, запланированный на воскресенье, после того, как ранее заявило, что не ожидает принятия решения до конца ноября.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNBC.

Отмечалось также, что SpaceX выполнила все требования по безопасности, охране окружающей среды и другие лицензионные запросы для суборбитального испытательного полета пятого испытания Starship, а также одобрила план миссии Starship 6. Космический корабль Starship и сверхтяжелая ракета-носитель представляют собой полностью многоразовую систему, предназначенную для доставки экипажа и грузов на околоземную орбиту, Луну и за ее пределы.

Компания SpaceX планирует запуск в воскресенье и сообщила, что 30-минутное стартовое окно откроется в 7:00 утра по североамериканскому времени.

Пятый испытательный полет ракеты-носителя (Starship/Super Heavy) из Бока-Чика, штат Техас, включает в себя возвращение ракеты-носителя Super Heavy на стартовую площадку для попытки перехвата со стартовой вышки и посадку корабля на воду в Индийском океане к западу от Австралии.

Федеральное авиационное управление США заявило, что если SpaceX выберет неконтролируемый вход, она должна сообщить об этом решении до запуска. Потеря космического корабля Starship будет считаться запланированным событием и расследование несчастного случая не потребуется.

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