В США разрешили тратить бюджет Пентагона на постройку стены с Мексикой

Федеральный апелляционный суд в США отменил решение суда нижестоящей инстанции, заблокировавшей план администрации президента Дональда Трампа использовать 3,6 миллиарда долларов из бюджета Пентагона для строительства стены на границе с Мексикой.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает издание Wall Street Journal.

Согласно решению апелляционного суда Нового Орлеана, у истцов не было достаточно оснований для передачи дела в суд. Газета отмечает, что хотя новое решение не окончательное, на данный момент администрация президента получила зеленый свет на использование части военного бюджета.

Трамп заявлял, что вся стена протяженностью 500-550 миль будет построена к следующим выборам в 2020 году. Администрация Трампа заявила, что возьмет часть средств строительство новых заграждений на границе с Мексикой из других статей бюджета. Трамп воспользовался для этого объявлением режима ЧП на границе, которое позволяет задействовать средства, уже выделенные конгрессом на другие цели.