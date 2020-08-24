О нас
Report Georgia

В США разрешили переливание плазмы крови переболевших пациентов

В США разрешили переливание плазмы крови переболевших пациентов Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США выдало экстренное разрешение на лечение заразившихся коронавирусной инфекцией методом переливаний плазмы крови уже переболевших пацие
Другие страны
24 августа 2020 г. 02:55
В США разрешили переливание плазмы крови переболевших пациентов

Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США выдало экстренное разрешение на лечение заразившихся коронавирусной инфекцией методом переливаний плазмы крови уже переболевших пациентов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в документе, распространенном в воскресенье ведомством.

"Сегодня Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов выдало экстренное разрешение на использование экспериментального (метода) переливания плазмы крови выздоровевших пациентов для лечения COVID-19", - отмечается в тексте. Ведомство подчеркивает, что пришло к выводу о том, что такой метод может быть эффективен и что "его известные и потенциальные плюсы перевешивают известные и потенциальные риски".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Самое важное

Взят в плен командир диверсионно-разведывательной группы ВС Армении
Взят в плен командир диверсионно-разведывательной группы ВС Армении
23 августа 2020 г. 21:21
Ильхам Алиев отправил письмо Эрдогану
Ильхам Алиев отправил письмо Эрдогану
22 августа 2020 г. 18:42
Умайра Тагиева: Нынешний август сильно отличается от жаркого и сухого
Умайра Тагиева: Нынешний август сильно отличается от жаркого и сухого
20 августа 2020 г. 18:00
Задержаны глава ИВ, заместитель и заведующий отделом
ФотоЗадержаны глава ИВ, заместитель и заведующий отделом
19 августа 2020 г. 15:30
Военнослужащим Госпогранслужбы присвоены высшие воинские звания
Военнослужащим Госпогранслужбы присвоены высшие воинские звания
17 августа 2020 г. 15:26

Последние новости

03:36
Байден назвал Трампа некомпетентным Другие страны
03:24
Мятежники в Мали предлагают объявить трехлетний переходный период Другие страны
02:55
В США разрешили переливание плазмы крови переболевших пациентов Другие страны
02:48
Министр репатриации и интеграции Израиля заразилась коронавирусом Другие страны
01:39
Республиканцы выдвинут Трампа в качестве своего кандидата в президенты США Другие страны
01:09
В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом В регионе
00:53
Стал известен победитель Лиги Чемпионов Футбол
00:04
В некоторых районах Азербайджана выпал снег Происшествия
23:52
В Гаити пять человек погибли из-за тропического шторма Laura Другие страны
23:33
Названы ожидаемые цены на iPhone 12 ИКТ
22:54
В Грузии при падении микроавтобуса в обрыв погибли более 10 человек В регионе
22:38
Число жертв COVID-19 в мире превысило 800 тысяч человек Здоровье
22:12
В Греции выявили максимальное количество инфицированных COVID-19 за сутки Другие страны
21:48
В Иране раскрыли причины пожара на ядерном объекте В регионе
21:21
Взят в плен командир диверсионно-разведывательной группы ВС Армении Армия
Вся новостная лента