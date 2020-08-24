В США разрешили переливание плазмы крови переболевших пациентов

Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США выдало экстренное разрешение на лечение заразившихся коронавирусной инфекцией методом переливаний плазмы крови уже переболевших пацие

Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США выдало экстренное разрешение на лечение заразившихся коронавирусной инфекцией методом переливаний плазмы крови уже переболевших пациентов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в документе, распространенном в воскресенье ведомством.

"Сегодня Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов выдало экстренное разрешение на использование экспериментального (метода) переливания плазмы крови выздоровевших пациентов для лечения COVID-19", - отмечается в тексте. Ведомство подчеркивает, что пришло к выводу о том, что такой метод может быть эффективен и что "его известные и потенциальные плюсы перевешивают известные и потенциальные риски".