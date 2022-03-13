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В США разрешили машины без водителей

В США разрешили машины без водителей В США отменили требование человеческого контроля для беспилотных автомобилей.
Другие страны
13 марта 2022 г. 07:27
В США разрешили машины без водителей

В США отменили требование человеческого контроля для беспилотных автомобилей.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, Национальное управление безопасностью движения на трассах США (NHTSA) опубликовало новые правила производства автомобилей с автономным управлением. Теперь производителям машин разрешено выпускать транспорт, который не имеет сиденья водителя, рулевого колеса и прочих элементов контроля, если авто оснащено системами автономного управления.

"Для транспортных средств, предназначенных исключительно для управления автоматизированной системой вождения (Automated Driving System, ADS), наличие ручных систем управления не обязательно", - отметили в ведомстве. Новые правила, утвержденные ведомством, были предложены в марте 2020 года. В документе уточняется, что автоматизированные транспортные средства должны обеспечивать такой же уровень безопасности пассажиров, как и автомобили, управляемые человеком.

В обновленных правилах также говорится, что дети не должны занимать место в беспилотном автомобиле, которое традиционно считается водительским. Это связано с тем, что на конкретном сиденье ребенок может не получить должного уровня защиты во время ДТП. В этом случае беспилотник должен сразу же прекратить движение.

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