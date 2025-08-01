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В США разработчик разведывательного ПО получил контракт на $10 млрд

В США разработчик разведывательного ПО получил контракт на $10 млрд Армия США заключила с компанией Palantir Technologies, которая специализируется на разработке передового программного обеспечения для сбора информации и разведданных, контракт на $10 млрд до 2035 года.
Другие страны
1 августа 2025 г. 11:26
В США разработчик разведывательного ПО получил контракт на $10 млрд

Армия США заключила с компанией Palantir Technologies, которая специализируется на разработке передового программного обеспечения для сбора информации и разведданных, контракт на $10 млрд до 2035 года.

Как передает Report, jб этом говорится в заявлении армейской пресс-службы.

"Армия и другие ведомства Минобороны США могут осуществлять закупки коммерческой продукции компании Palantir на протяжении [десятилетнего] периода на общую сумму не более $10 млрд", - сказано в документе.

Согласно этому документу, руководство американской армии приняло решение объединить 75 контрактов на разработку программного обеспечения в один, который достался Palantir Technologies, чтобы ускорить процесс интеграции в военную деятельность технологий искусственного интеллекта (ИИ) и анализа больших объемов данных, а также сократить затраты на субподрядчиков.

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