В США разработали план на случай ракетной атаки КНДР

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Белый дом придумал две экспериментальные стратегии на случай ракетной атаки КНДР по американской территории.

Как передает Report, об этом пишет The New York Times.

Первая предусматривает организацию кибератак на системы запуска баллистических ракет КНДР и "другие способы саботажа", которые позволят предотвратить запуск.

Вторая стратегия предлагает непосредственно сбивать ракеты, когда они проходят "фазу ускорения". Газета отмечает, что сразу после пуска баллистические ракеты будут более заметной и легкой целью. Чтобы их сбить, администрация американского президента предлагает использовать истребители и беспилотники.