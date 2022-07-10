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В США разбираются с экс-генералом, прокомментировавшим пост супруги Байдена

В США разбираются с экс-генералом, прокомментировавшим пост супруги Байдена Пентагон разбирается с отставным генералом, оставившим комментарий к посту первой леди США
Другие страны
10 июля 2022 г. 06:53
В США разбираются с экс-генералом, прокомментировавшим пост супруги Байдена

Армия (сухопутные войска) США временно отстранила отставного генерал-лейтенанта Гэри Волески, работавшего на должности "старшего наставника" в Пентагоне, после того, как он оставил саркастический комментарий под постом в Twitter первой леди США Джилл Байден.

Как передает Report, об этом сообщает газета USA Today.

Издание отмечает, что в настоящее время в отношении Волески проводится разбирательство, по итогам которого будет решено, оставлять ли его на этой должности. Поводом для проверки послужил комментарий, который бывший командующий сухопутными войсками США в Ираке оставил под сообщением в Twitter первой леди от 24 июня. Джилл Байден в этом посте комментировала отмену Верховным судом США вынесенного почти 50 лет назад постановления, которое гарантировало женщинам права, касающиеся абортов. По ее словам, решение судебной инстанции фактически означает, что теперь эти права у американских женщин оказались "украдены".

"Рад, что вы наконец-то разобрались с тем, кто такая женщина", - написал в ответ Волески. Как отмечает газета, отставной генерал таким образом, очевидно, сделал саркастическую отсылку к спорам по поводу прав трансгендеров. Вопрос об определении понятия "женщина", в частности, фигурировал на недавних слушаниях в Сенате Конгресса США, посвященных утверждению выдвинутой президентом Джо Байденом кандидатуры афроамериканки Кетанджи Браун Джексон на пост нового члена Верховного суда США.

Газета подчеркивает, что поводом для временного отстранения Волески от работы и проверки в отношении отставного генерала послужило то, что для сотрудников Пентагона считается неприемлемым публично выражать подобного рода политическую позицию, нарушая принципы партийной нейтральности.

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