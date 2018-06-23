В США разбился военный самолет

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Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Легкий турбовинтовой самолет A-29 Super Tucano ВВС США потерпел крушение в штате Нью-Мексико, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Как говорится в заявлении представителей авиабазы Холломан, инцидент произошел в пятницу около 11:30 по местному времени (23:30 по Баку) вблизи полигона Ред Рио. Пилот получил травмы и был госпитализирован. Информация о втором пострадавшем военнослужащем уточняется.

Отметим, что A-29 Super Tucano - модификация бразильского легкого турбовинтового штурмовика EMB-314 Super Tucano, предназначенного для ВВС США. Пентагон использует его в качестве самолета летной подготовки, разведки и авиационной поддержки войск.