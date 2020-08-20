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В США разбился вертолет, пилот погиб

В США разбился вертолет, пилот погиб Вертолет, тушивший природные пожары, потерпел крушение в Калифорнии
Другие страны
20 августа 2020 г. 05:48
В США разбился вертолет, пилот погиб

Вертолет, тушивший природные пожары, потерпел крушение в Калифорнии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по данным департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты штата, авария произошла в девяти милях к югу от города Коалинга.

Известно, что вертолет Bell UH-1H выполнял миссию по сбрасыванию воды на пожары в холмистой местности.

В результате происшествия погиб пилот воздушного судна. Он был единственным человеком на борту вертолета. В настоящее время расследуются причины аварии.

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Версия на азербайджанском языке Kaliforniyada helikopter qəzaya uğradı

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