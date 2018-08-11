В США разбился угнанный пассажирский самолет

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Береговая охрана США получила сообщения о том, что из аэропорта американского города Сиэтл угнан самолет, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Телеканал NBC сообщает, что через 15 минут власти также получили сообщения, что рядом с островом Кетрон в штате Вашингтон виднеется столб дыма. К месту инцидента направились спасатели.

По информации местных телеканалов, лайнер разбился.

Отмечается, что речь идет о самолете авиакомпании Alaska Airlines. Представители компании в Twitter заявили, что на борту, по всей видимости, не было пассажиров.