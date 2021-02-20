О нас
Report Georgia
Аудио новости

В США разбился самолет, есть погибшие

В США разбился самолет, есть погибшие Два человека погибли при крушении военного самолета в американском штате Алабама
Другие страны
20 февраля 2021 г. 07:25
В США разбился самолет, есть погибшие

Два человека погибли при крушении военного самолета в американском штате Алабама.

Как передает Report, об этом сообщает Fox News со ссылкой на заявление главы местного агентства по чрезвычайным ситуациям Кристины Торнтон.

По ее словам, двухместный Т-38 разбился около аэропорта Монтгомери, где располагается военная база. Отмечается, что в районе катастрофы находятся жилые дома, но самолет в них не врезался. Представители ВВС Национальной гвардии США вместе с полицией, пожарными и службой быстрого реагирования находятся на месте крушения.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ-da hərbi təyyarə qəzaya uğradı, ölənlər var

Новости партнеров

Другие новости из категории

Глава Минздрава Аргентины подал в отставку после скандала
Глава Минздрава Аргентины подал в отставку после скандала
20 февраля 2021 г. 05:47
Канада продлит режим закрытия границы с США
Канада продлит режим закрытия границы с США
20 февраля 2021 г. 04:19
Байден: В ближайшие дни число жертв коронавируса в США превысит полмиллиона
Байден: В ближайшие дни число жертв коронавируса в США превысит полмиллиона
20 февраля 2021 г. 03:48
Почти 50 человек стали жертвами непогоды в США
Почти 50 человек стали жертвами непогоды в США
19 февраля 2021 г. 21:51
Джо Байден: Америка вернулась
Джо Байден: Америка вернулась
19 февраля 2021 г. 20:54
Гутерриш: Западу необходимо вступить в диалог с другими ведущими мировыми силами
Гутерриш: Западу необходимо вступить в диалог с другими ведущими мировыми силами
19 февраля 2021 г. 20:38
Германия выделит дополнительные 1,5 млрд евро на программу борьбы с пандемией
Германия выделит дополнительные 1,5 млрд евро на программу борьбы с пандемией
19 февраля 2021 г. 20:15
Принц Гарри и Меган Маркл не вернутся к обязанностям членов королевской семьи
Принц Гарри и Меган Маркл не вернутся к обязанностям членов королевской семьи
19 февраля 2021 г. 17:40
В Финляндии за отказ тестирования на COVID-19 будет грозить тюрьма
В Финляндии за отказ тестирования на COVID-19 будет грозить тюрьма
19 февраля 2021 г. 15:25
МИД КНДР рекомендовал называть Ким Чен Ына председателем государственных дел
МИД КНДР рекомендовал называть Ким Чен Ына "председателем государственных дел"
19 февраля 2021 г. 14:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi