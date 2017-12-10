В США разбился самолет, двое человек погибли - ВИДЕО

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ В американском городе Сан-Диего легкомоторный самолет совершил неудачную попытку приземления, при которой врезался в жилой дом.

Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, в результате аварии два человека погибли.

Известно, что вскоре после взлета пилот самолета доложил на землю об отказе двигателя и попытался совершить аварийную посадку.

Сообщается, что пилот попытался приземлиться на школьном дворе, однако из-за высокой скорости ему не хватило места и он врезался в дом.

В общей сложности в самолете находились четыре человека. Отмечено, что на земле никто не пострадал.

Также, в результате аварии возник пожар, который был потушен прибывшими на место чрезвычайного происшествия пожарными.