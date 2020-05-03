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В США разбился полицейский вертолет

​В США разбился полицейский вертолет

Один из полицейских погиб в результате крушения вертолета в городе Хьюстон в американском штате Техас, второй находится в больнице.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил мэр города Сильвестр Тёрнер.

Начальник полиции Хьюстона Арт Асеведо на пресс-конференции заявил, что вертолет упал в районе 02.00 по местному времени. На борту находились пилот и его помощник, которые в итоге "получили серьезные ранения". По его словам, на территории жилого комплекса, где упал вертолет, никто не пострадал, вертолет не задел жилые здания. Полицейских из обломков вызволили прибывшие на место происшествия пожарные.

"Один из этих полицейских все еще находится в больнице сейчас, к сожалению, один из них скончался", - заявил на пресс-конференции Тёрнер.

Погибшим стал 35-летний Джейсон Нокс. Как сообщил Арт Асеведо, находящийся в больнице полицейский пришел в себя после операции.

По словам полиции, расследование произошедшего продолжается.

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