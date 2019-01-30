В США разбился медицинский вертолет, погибли три человека - ФОТО

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Медицинский вертолет потерпел крушение в американском штате Огайо, весь экипаж из трех человек на борту погибли, сообщает Reportсо ссылкой на РИА "Новости".

Инцидент произошел утром по местному времени в округе Винтон. Согласно информации патрульной полиции штата, вертолет вылетел из медицинского учреждения в городе Гроув-сити, пациентов на борту не было.

Правоохранительные органы подтвердили, что все три члена экипажа, находившиеся на борту вертолета, не выжили.

Расследование происшествия проводят специалисты Федерального управления авиации США (The Federal Aviation Administration).