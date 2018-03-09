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    В США разбился легкомоторный самолет, погибли три человека

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Три человека погибли при крушении небольшого двухмоторного самолета Piper PA-31P в четверг утром вблизи международного аэропорта Ларедо в штате Техас в США.

    Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила местная радиостанция KWTX.

    По ее сведениям, пилот пытался вернуть самолет на взлетную полосу, когда в его левом моторе возникло задымление, после чего воздушное судно упало в 45 м от территории аэропорта.

    Отмечается, что в настоящее время работа воздушной гавани приостановлена. Личности погибших пока не установлены.

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