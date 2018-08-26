В США разбился легкомоторный самолет, погибли 4 человека

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ В США в штате Джорджия потерпел крушение легкомоторный самолет Cessna 182A. Из пяти человек, находившихся на борту, выжить удалось только одному. Его доставили в местный госпиталь, сообщает телеканал WRDW 12, передает Report.

Известно, что самолет поднялся в небо для того, чтобы выбросить парашютистов-новичков и инструктора. Шериф округа Эмануэль назвал произошедшее самой страшной авиакатастрофой за его 34-летний стаж работы. О причинах инцидента не сообщается, предварительный отчет сформируют через 7–10 дней.