В США разбился легкомоторный самолёт, есть погибший

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Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Легкомоторный самолёт потерпел крушение в штате Вирджиния в США, передаёт Report со ссылкой на телеканал Fox7.
Инцидент произошел в городе Фредериксберг. Самолёт упал на поле возле трассы и загорелся. В результате произошедшего погиб один человек.
Эксперты федерального управления гражданской авиации США устанавливают обстоятельства трагедии.
Ранее в американском штате Калифорния в результате крушения легкомоторного самолёта пострадали два человека.
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