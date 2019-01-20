В США разбился легкомоторный самолёт, есть погибший

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Легкомоторный самолёт потерпел крушение в штате Вирджиния в США, передаёт Report со ссылкой на телеканал Fox7.

Инцидент произошел в городе Фредериксберг. Самолёт упал на поле возле трассы и загорелся. В результате произошедшего погиб один человек.

Эксперты федерального управления гражданской авиации США устанавливают обстоятельства трагедии.

Ранее в американском штате Калифорния в результате крушения легкомоторного самолёта пострадали два человека.