В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны - ВИДЕО

Бомбардировщик времен Второй мировой войны B-17 "Летающая крепость" разбился в штате Коннектикут в США.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении аэропорта Брэдли в Twitter.

"Мы можем подтвердить, что этим утром произошел инцидент с самолетом (времен) Второй мировой войны Фонда Коллингс в аэропорту Брэдли. На месте произошел пожар, работают спасатели. Аэропорт закрыт", - говорится в сообщении.

По данным издания Hartford Courant, самолет потерпел аварию при посадке и врезался в ангар. В результате происшествия есть пострадавшие, но их число пока неизвестно.

BREAKING video from D. McDonald of the fire at @Bradley_Airport. Stay with @NBCConnecticut on air and online as this story develops #nbcct pic.twitter.com/Mjwbns8Ab3