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В США рассматривают отправку войск на Ближний Восток

В США рассматривают отправку войск на Ближний Восток США могут пересмотреть отказ отправлять войска на Ближний Восток.
Другие страны
13 октября 2023 г. 08:39
В США рассматривают отправку войск на Ближний Восток

США могут пересмотреть отказ отправлять войска на Ближний Восток.

Как передает Report, об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники в администрации президента Джо Байдена.

Мысль о пересмотре решения была высказана в связи с кризисом с захваченными ХАМАС заложниками.

"Администрация Байдена исключила отправку войск, в том числе сил специального назначения, в Газу в рамках попыток освободить находящихся там в заложниках американцев. Но это решение, о котором объявил высокопоставленный чиновник в Белом доме, может быть пересмотрено", — указано в сообщении.

В издании отмечают, что итоговый результат будет зависеть от уровня эскалации конфликта.

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