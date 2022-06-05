В США рассматривают отмену пошлин на импорт из Китая

Президент США Джо Байден поручил администрации изучить вопрос возможной отмены импортных пошлин на ряд товаров из Китая для борьбы с инфляцией.

Президент США Джозеф Байден поручил администрации изучить вопрос возможной отмены импортных пошлин на ряд товаров из Китая для борьбы с инфляцией.

Как передает Report со ссылкой на CNN , об этом заявила министр торговли США Джина Раймондо.

"На самом деле президент попросил нас и свою команду это проанализировать, так что мы этим занимаемся", - сказала министр, подчеркивая, что финальное решение по этому вопросу остается за американским президентом.

Она отметила, что отмена пошлин на "товары для дома или велосипеды, может быть разумной", но пошлины на сталь и алюминий защищают рабочих страны и входят в ряд вопросов национальной безопасности.