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В США расследуют рассылку смс с угрозами угнать темнокожих в рабство

В США расследуют рассылку смс с угрозами угнать темнокожих в рабство Силовики США в сотрудничестве с властями штатов расследуют массовую рассылку темнокожим гражданам текстовых сообщений, в которых им угрожают порабощением.
Другие страны
8 ноября 2024 г. 13:13
В США расследуют рассылку смс с угрозами угнать темнокожих в рабство

Силовики США в сотрудничестве с властями штатов расследуют массовую рассылку темнокожим гражданам текстовых сообщений, в которых им угрожают порабощением.

Как передает Report, об этом пишет издание Washington Post.

"ФБР и власти нескольких штатов расследуют расистские текстовые сообщения, разосланных на этой неделе темнокожим жителям по всей стране, - в них говорится, что их отправят трудиться на плантации в качестве рабов и собирать хлопок", - сообщает издание.

В публикации отмечается, что рассылка затронула 12 штатов США и столицу Вашингтон. При этом издание подчеркивает, что точное число получивших угрозы на данный момент не установлено, как и отправитель сообщений, однако указывается, что в ряде случаев автор подписывался якобы как сторонник победителя президентских выборов в США Дональда Трампа, либо как его администрация.

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