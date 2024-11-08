В США расследуют рассылку смс с угрозами угнать темнокожих в рабство

Силовики США в сотрудничестве с властями штатов расследуют массовую рассылку темнокожим гражданам текстовых сообщений, в которых им угрожают порабощением.

Силовики США в сотрудничестве с властями штатов расследуют массовую рассылку темнокожим гражданам текстовых сообщений, в которых им угрожают порабощением.

Как передает Report, об этом пишет издание Washington Post.

"ФБР и власти нескольких штатов расследуют расистские текстовые сообщения, разосланных на этой неделе темнокожим жителям по всей стране, - в них говорится, что их отправят трудиться на плантации в качестве рабов и собирать хлопок", - сообщает издание.

В публикации отмечается, что рассылка затронула 12 штатов США и столицу Вашингтон. При этом издание подчеркивает, что точное число получивших угрозы на данный момент не установлено, как и отправитель сообщений, однако указывается, что в ряде случаев автор подписывался якобы как сторонник победителя президентских выборов в США Дональда Трампа, либо как его администрация.