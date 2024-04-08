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В США расследуют инцидент с корпусом двигателя Boeing 737-800

В США расследуют инцидент с корпусом двигателя Boeing 737-800 Федеральное управление гражданской авиации США (ФАУ) намерено провести расследование после инцидента с самолетом Boeing 737-800, который потерял часть корпуса двигателя при взлете из аэропорта в городе Денвер.
Другие страны
8 апреля 2024 г. 12:39
В США расследуют инцидент с корпусом двигателя Boeing 737-800

Федеральное управление гражданской авиации США (ФАУ) намерено провести расследование после инцидента с самолетом Boeing 737-800, который потерял часть корпуса двигателя при взлете из аэропорта в городе Денвер.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении ведомства.

"Рейс 3695 авиакомпании Southwest Airlines благополучно вернулся в международный аэропорт Денвера около 08:15 7 апреля после сообщений экипажа о том, что во время взлета [у самолета] отвалился капот двигателя и ударился о закрылок. Boeing 737-800 был отбуксирован к выходу на посадку. <...>. ФАУ проведет расследование", - сказано в заявлении.

По словам одной из пассажирок лайнера, с которой поговорили журналисты телеканала ABC News, часть обшивки отвалилась "в первые 10 минут" после начала взлета.

В конце марта пресс-служба Boeing сообщила, что гендиректор корпорации Дэвид Кэлхун покинет свой пост в конце 2024 года на фоне технических проблем и инцидентов с авиалайнерами компании. Кэлхун в письме сотрудникам Boeing заявил, что январский инцидент с самолетом Boeing 737 MAX авиакомпании Alaska Airlines, который из-за разгерметизации совершил экстренную посадку вскоре после вылета и потерял часть фюзеляжа, "стал переломным моментом" для корпорации. После этого ЧП ФАУ распорядилось временно приостановить эксплуатацию лайнеров данного типа и провести их проверки.

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