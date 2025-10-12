Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    В США рассказали о запросе на телефонный звонок с КНР по торговле

    Другие страны
    • 12 октября, 2025
    • 20:27
    В США рассказали о запросе на телефонный звонок с КНР по торговле

    Соединенные Штаты, узнав из открытых источников о внесенных КНР изменениях в экспортный контроль, в том числе в отношении редкоземельных металлов, запросили переговоры по телефону с китайской стороной, однако Пекин отложил проведение беседы.

    Как передает Report, об этом заявил американский представитель на торговых переговорах Джеймисон Грир в интервью телеканалу Fox News.

    Правительство Китая ранее распространило экспортный контроль на ряд категорий оборудования и сырья, используемых для добычи редкоземельных элементов. Документ соответствующего содержания опубликовало Минкоммерции КНР. "Могу сказать, что нас не уведомили. Как только мы выяснили это из открытых источников, мы связались с китайцами относительно проведения телефонного звонка, они его перенесли", - сказал Грир.

    Американский торговый представитель не исключил, что встреча президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС в Республике Корея все еще может состояться. "Это может произойти. Президент [Трамп] собирается там быть, предположительно председатель Си тоже там будет. Если будет заинтересованность в переговорах, то президент, как известно, всегда готов к обсуждениям", - сказал Грир.

    Джеймисон Грир США КНР торговля

    Последние новости

    20:27

    В США рассказали о запросе на телефонный звонок с КНР по торговле

    Другие страны
    20:07
    Фото

    Акиф Гулузаде одержал очередную победу на турнире ONE Championship в Бангкоке

    Индивидуальные
    19:54

    Вэнс: США не планируют размещать свои войска в Газе или Израиле

    Другие страны
    19:42

    Ильхам Алиев: Международная ассоциация судей играет роль площадки для диалога и сотрудничества

    Внешняя политика
    19:39

    Ильхам Алиев: Вызовы современной эпохи требуют от судебных систем постоянной адаптации

    Внутренняя политика
    19:30

    Президент: Построение правового государства в Азербайджане является одним из стратегических приоритетов нашей государственной политики

    Внутренняя политика
    19:21

    Пашинян отправится на "Саммит мира по Ближнему Востоку" в Египте

    В регионе
    19:14

    Ильхам Алиев обратился к участникам 67-го ежегодного заседания Международной ассоциации судей - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    19:11

    Зеленский второй раз за два дня поговорил с Трампом

    Другие страны
    Лента новостей