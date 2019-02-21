В США рассказали о формате встречи Трампа и Ким Чен Ына в Ханое

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Формат встречи президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына в Ханое будет идентичен сингапурскому саммиту 2018 года.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

"Встреча будет аналогична по формату саммиту в Сингапуре", - сказал он. По его словам, у лидеров будет возможность провести встречу один на один и совместный обед, а также пообщаться в расширенном составе - с участием делегаций.

Саммит намечен на 27-28 февраля в Ханое.