​В США рассказали, что может стать возможной причиной ядерной войны

Серьёзная опасность использования военными систем искусственного интеллекта заключается в его участии при принятии решения о нанесении ядерного удара.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет издание Breaking Defense со ссылкой на бывшего заместители министра обороны США Роберта Уорка.

По его словам, системы искусственного интеллекта не должны участвовать в контроле ядерного вооружения, поскольку они запускаются по определённым параметрам и показателям. В некоторых ситуациях искусственный интеллект может расценить неопасные факторы как представляющие угрозу, и это является "тревожной перспективой".

В частности, приводится в пример российская система "Периметр", которая может принять сейсмическую активность за ядерные взрывы, после чего направит запрос в штаб войск, и если вдруг не получит ответа, может отдать команду на запуск межконтинентальных баллистических ракет.