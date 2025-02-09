В США распустили подразделение по борьбе с влиянием России и Китая

Министерство юстиции США ликвидировало подразделение ФБР по борьбе с информационным влиянием России и Китая.
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Работа ведомства была прекращена директивой, которую подписала новый глава Минюста и генпрокурор Пэм Бонди.
"Чтобы освободить ресурсы для решения более насущных приоритетов и положить конец рискам дальнейшего использования оружия и злоупотреблений полномочиями прокуроров, оперативная группа по иностранному влиянию будет расформирована", — гласит приказ министра.
Бывшие сотрудники Минюста и ФБР, занятые в подразделении, оказались шокированы распоряжением Бонди.
"Теперь все открыто для иностранных разведывательных служб, стремящихся оказать влияние", — заявил бывший глава контрразведки ФБР Фрэнк Фиглиуцци.
Ранее министерство юстиции США распустило группу KleptoСapture, которая занималась выявлением и арестом зарубежных российских активов, случаев обхода санкций, а также раскрытием схем, которые помогают теневому бизнесу скрывать собственность в Америке.